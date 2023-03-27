مقتل شخصين وإصابة 12 فى انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية بكابول

وقالت المصادر الأفغانية إن الانفجار وقع عند مغادرة موظفي وزارة الخارجية لمكاتبهم، موضحين أنه تفجير انتحاري، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

وذكرت منظمة الطوارئ غير الحكومية في كابول أنه تم نقل 12 جريحا، من بينهم طفل، إلى المستشفى بعد الانفجار بالقرب من وزارة الخارجية الذي أسفر حتى الآن عن مقتل شخصين.

ووصلت عدة سيارات إسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى مستشفى وزير أكبر خان.

كان انفجار مماثل قد وقع في يناير الماضي وأدى إلى مقتل عدد من موظفي الوزارة وإصابة عدد آخر بجروح.