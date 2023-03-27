مركز المناخ: هدوء نسبي لهبوب الرياح اليوم وغدًا والتوقيت مناسب لري القمح

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع أن يكون فيه هدوء نسبي لهبوب الرياح اليوم وغدا في معظم المناطق وهذا التوقيت مناسب لري القمح، ومتوقع أن تنشط الرياح مرة أخرى بداية من يوم الأربعاء.

وطالب فهيم المزارعين بالرى فى المواعيد التى تم ذكرها مع وضع 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل لتسريع مليء الحبوب .

وللمحاصيل الأخرى ضرورة إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم بالتبادل مع عالى الفسفور تسميدا لكل أشجار الفاكهة، و الرش بالكالسيوم بورون لكل محاصيل الخضر الثمرية لتمام الاخصاب والعقد مع إضافة مركبات التحجيم للمحاصيل الأرضية .

ويسود اليوم طقس لطيف إلى معتدل نهارًا على المناطق الشمالية امتدادًا إلى القاهرة، دافئ على الصعيد والبحر الأحمر ، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة شمالًا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على مناطق محدودة من الساحل الشمالي الشرقي.

وحول حركة الرياح فهى معتدلة إجمالًا يصحبها هبات نشطة أحيانًا على أجزاء من البحر الأحمر وشمال البلاد، أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة نسبيًا.