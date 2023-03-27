قافلة طبية لأهالى قرية بنى حسن بمركز أبو قرقاص ضمن حياة كريمة فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية فى قرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص على مدار يومين متتاليين 27 و28 من مارس الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا نفذت 6 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر فبراير الماضى، قرية منبال بمركز مطاى واولاد الشيخ بمركز مغاغة، والشيخ حسن وقرية نجم بمركز مطاى، برطباط بمركز مغاغة، دروة بمركز ملوى، وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على 10 الا ف و464 حالة، تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا أنه تم عمل 660 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه ل 96 حالة، وأشعة سينية ل 35 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر ل 577 متردد وتحويل للمستشفى 151 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 643 مترددا.