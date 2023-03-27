اليوم السابع
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عاطل يقتل شاب بطلق نارى أمام منزله فى المنوفية

الإثنين، 27 مارس 2023 09:04 ص
عاطل يقتل شاب بطلق نارى أمام منزله فى المنوفية جثة
المنوفية - محمد فتحى

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تجرد مسجل شقى خطر من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل شاب بطلق نارى أمام منزله بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم نقل الجثمان إلى المشرحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، من قيام مسجل شقى خطر بقتل شاب أمام منزلة بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم نقل الجثمان إلى المشرحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 


 

 


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