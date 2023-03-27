عاطل يقتل شاب بطلق نارى أمام منزله فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تجرد مسجل شقى خطر من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل شاب بطلق نارى أمام منزله بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم نقل الجثمان إلى المشرحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، من قيام مسجل شقى خطر بقتل شاب أمام منزلة بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم نقل الجثمان إلى المشرحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





