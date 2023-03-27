طرح صالة اللياقة البدنية والكلوب هاوس داخل ستاد الإسكندرية حق استغلال

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، عن طرح المزايدات العلنية العامة التالية:

جلسة يوم الأحد 2 /4 / 2023

1 -عملية حق استغلال باكيات بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان.

قيمة التأمين المؤقت 500 جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الاثنين 3 / 4 / 2023

2- عملية حق استغلال مطعم وكافيتريا مبنى جليم بنطاق حي شرق.

قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.

جلسة يوم الثلاثاء 4 /4 / 2023

3- عملية حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي.

قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

4- عملية حق استغلال منفذ شاطئ جليم العام بنطاق حي شرق.

قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأربعاء 5 / 4 / 2023

5- عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الشهر العقاري بنطاق حي الجمرك.

قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

جلسة يوم الخميس 6 /4 / 2023

6 - عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات حرم القلعة بنطاق حي الجمرك.

قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

جلسة يوم الأحد 9 / 4 / 2023

7 - عملية حق استغلال جراج سانت كاترين بنطاق حي الجمرك.

قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

جلسة يوم الاثنين 10 / 4 / 2023

8- عملية حق استغلال كافيتريا "كلوب هاوس" باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط.

قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

9- عملية حق استغلال صالة اللياقة البدنية باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط

قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

- للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

- يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.







