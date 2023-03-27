طرح دواجن بـ 90 جنيها فى منافذ بيع المصالح الحكومية بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، عن طرح دواجن طازجة بسعر 90 جنيها بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة، ومديريتي الزراعة والطب البيطري ومنافذ متنقلة بالأحياء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث قام مديرو عموم المديريات بمتابعة أعمال تجهيز وبيع الدواجن الطازجة، تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين والزراعة ورئيس مركز الخارجة.

كما استكملت رئاسة مركز الخارجة، اليوم الإثنين، طرح كميات من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ البساتين والشعلة التابعة للوحدة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بمحاربة الغلاء وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تراوحت أسعار الخضروات بواقع 3,5 لكيلو البطاطس، و 5 جنيه لكيلو الطماطم والباذنجان والخيار والبرتقال و6 جنيه لكيلو الجزر و10 جنيه لكيلو الجوافة والفلفل وغيرها من المنتجات المعروضة بأسعار مخفضة.

وتكثف الجهات المختصة من حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.

وطرحت مديرية الزراعة بالمحافظة، منذ أمس الأحد، خضروات وفاكهة طازجة للبيع بسعر التكلفة بمقر المديرية، تحت إشراف الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، و قامت الإدارات المختصة بتوفير شحنات من المنتجات الطازجة لموظفي المديرية ومواطنى مدينة الخارجة بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المديرية تحرص على استمرار توفر المنتجات الأساسية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال شهر رمضان بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المديرية لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.