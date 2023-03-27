ضبط عامل بسوهاج استولى على 63 ألف جنيه بزعم تدبير فرصة عمله بالخارج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بالنصب والإحتيال على عامل يقيم بذات العنوان والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 63 ألف جنيه وذلك من أجل تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعدة أو رد المبلغ المالى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود محضر لمركز المراغة بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو "م.ش" 28 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بتضرره من المدعو السيد ن ا خ 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحيه لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ مالى قدرة " 63.000 " جنيهاً مقابل تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعدة أو رد المبلغ المالى.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.