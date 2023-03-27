رئيس مدينة الطود يعقد اللقاء المجتمعى حول المشروع المتكامل للصرف الصحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، فعاليات اللقاء المجتمعي الأول، مع أهالي العديسات بحري والعديسات قبلي، وذلك لمناقشة المشروع المتكامل للصرف الصحي بتمويل البنك الإفريقي للتنمية، وبحضور النائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ، وأحمد رزق وأحمد عصام من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووحدة المشروع بالقابضة.

وتم خلال فعاليات اللقاء، تلقى كلمات المواطنين وشكواهم ومطالبهم حول المشروع الأهم فى قطاع الصرف الصحى، حيث أدارت النقاش أمانى مدنى مدير عام العلاقات ومسؤول المشاركة بوحدة المشروع، ومهندسي شركة العبد ضمن الشركات المنفذة للمشروع.

وفى نفس السياق استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات بالشركة، والتي تضمنت ميكنة منظومة للقراءة والتحصيل وتأثيرها المباشر على زيادة الإيرادات وخفض كمية المياه الغير محاسب عليها بشكل ملحوظ، وأيضاً تطبيق برنامج SCADA وهو جزء من عملية التحول الرقمي للشركة، والذي بدوره يوفر البيانات المطلوبة لمتابعة الكفاءة التشغيلية لمرافق الشركة، مما يساعد في نقل الصورة الكاملة لمتخذي القرار وسرعة الاستجابة للمستجدات والطوارئ.

ومن جانبه قال المهندس عاطف عزت، أن أحد أهم أهداف المشروع هو تحقيق التكامل في المنظومة التي تعمل بها الشركة واتاحة البيانات لمتخذي القرار، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فيما تفقد الوفد بعد ذلك الوحدات المتنقلة لخدمة العملاء والتي تعتبر خطوة كبيرة في التسهيل على العملاء وتقديم خدمة أفضل لهم، حيث تم توفير 8 وحدات متنقلة لخدمة العملاء مجهزة بالكامل لتغطية جميع أنحاء محافظة الأقصر وتوفير كافة الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء الرئيسي بالشركة.



اللقاء المجتمعى الأول حول المشروع المتكامل للصرف الصحى



حضور اللقاء المجتمعى الأول حول المشروع المتكامل للصرف الصحى



رئيس مدينة الطود يعقد اللقاء الأول حول المشروع المتكامل للصرف الصحى



فعاليات اللقاء المجتمعى الأول حول المشروع المتكامل للصرف الصحى



كلمة الأهالى باللقاء المجتمعى الأول حول المشروع المتكامل للصرف الصحى



