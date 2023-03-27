"حرص ولا تخون".. التحقيقات تكشف لغز سرقة أموال من مندوب تحصيل بمدينة بدر

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال 4 متهمين ب سرقة مندوب تحصيل بإحدى الشركات، في دائرة مركز شرطة مدينة بدر، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن أحد المتهمين كان يتعامل مع الشركة التي يعمل بها مندوب التحصيل، وهو ما أتاح له مراقبة خط سير المجني عليه وموعد تحصيل الأموال، واستعان المتهم بثلاثة آخرين، لتفيذ مخططه الإجرامي.

المتهم الرئيسي اقتصر دوره على الجلوس داخل سيارة وعدم الظهور أمام المجني عليه خشية افتضاح أمره، فيما قام باقي المتهمين بمعاقبة المجني عليه وسرقة حقيبة الأموال، وفروا هاربين إلا أن قوات الشرطة تمكنت من تتبعهم والقبض عليهم جميعاً.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية - ومقيم بدائرة القسم)، وأقر بأنه عقب انتهائه من تحصيل الأموال من عدة محلات تجارية بمدينة بدر، وحال سيره بالسيارة بدائرة القسم، قام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة باستيقافه وافتعال حديث معه بدعوى سؤاله على إحدى الطرق وقاموا بمغافلته وسرقة حقيبة من أعلى المقعد المجاور له بالسيارة وبداخلها (مبلغ مالى من متحصلات العمل).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها باسم (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) أمكن ضبطه بحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) أمكن ضبطهم.