جامعة المنصورة تكرم الكليات والفرق الفائزة بجوائز التميز الحكومى الدورة الثالثة

كرمت جامعة المنصورة ، اليوم الاثنين، الكليات والفرق الفائزة بجوائز التميز الحكومى بوزارة التخطيط "الدورة الثالثة 2022"، جاء ذلك بحضور الدكتورشريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة السابق، الدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طاق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من عمداء الكليات ، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، وكلاء الكليات، رؤساء فرق جوائز التميز الحكومى ، منسقى الكليات.

وأكد رئيس الجامعة أن احتفالية جامعة المنصورة بجوائز التميز الحكومى "الدورة الثالثة 2022"، تأتى في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة ولقد ظهر جليا دور وزارة التخطيط وحرص الدولة المصرية على التميز ، وهو حدث محفز للجهاز الإدارى بالدولة المصرية وملهم للعاملين به وملئ بالطاقة والإيجابية ، فالنجاح هو الذى يجعلنا نستمر في العمل ومواجهة التحديات

وأشار "خاطر"، إلى أن جامعة المنصورة حصدت عددًا من الجوائز المتميزة والذى يعكس تميز الجامعة وتميز منظومة العمل والخدمات المقدمة ، وستعمل الجامعة خلال الفترة القادمة على نشر ثقافة التميز على مستوى الأفراد والقطاعات المختلفة، كما أشارأن جامعة المنصورة أول جامعة قد أنشئت أول مركز لذوى الاحتياجات الخاصة ، وكذلك أنشئت أول وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات المصرية ، وهى الجامعة الحكومية الوحيدة التي حصدت مركز ضمن هذا المعيار

واختتم حديثه بالتأكيد علي استمرار مسيرة التميز داخل الجامعة وتوجيه الشكر والتقديرلجميع العاملين بجامعة المنصورة لاجتهادهم في استمرار دورة العمل ، فريق عمل الجائزة داخل جامعة المنصورة ومنسقى الجائزة بكليات الجامعة المختلفة لما بذلوه من جهد للتقدم بالمسابقة

وتم خلال الاحتفالية تكريم كلية الهندسة الفائزة بالمركز الأول فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات على مستوى الجمهورية، وتكريم 5 كليات من أحسن 10 كليات على مستوى كليات جامعات الجمهورية وهى : كلية الهندسة، الطب، طب أسنان، الطب بيطرى، الحقوق.

وتم تكريم فريقين من فرق العمل فريق التطوير المهنى كلية التجارة و فريق تطوير الريف بمشروع حياة كريمة لفوزهم من أحسن 10 فرق على مستوى الجمهورية، وفى فئة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة من أحسن 10 على مستوى الجمهورية.

إضافة لتكريم فرق عمل الكليات التى شاركت بالمسابقة وهى: كليات التربية ، الصيدلة،التجارة ،الزراعة،الآداب،التمريض،التربية الرياضية،الحاسبات،التربية النوعية،السياحة،التربية للطفولة المبكرة، الفنون الجميلة.

وتكريم فرق عمل الإدارة العامة للتنظيم والإدارة والتقدم للمسابقة، وفرق مقيمى الجامعة وفريق عمل تكافؤ الفرص، ومنسقى الكليات للدورة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومى.