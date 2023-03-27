تعليم القليوبية تعلن مواعيد انطلاق امتحانات شهر مارس بالمدارس الأحد المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انطلاق الاختبارات الشهرية الخاصة بشهر مارس الجاري، يوم الأحد المقبل، وفق تعليمات الوزارة بعقد امتحانات شهر مارس في الأسبوع الأول من أبريل، وتستمر حتى انتهاء الطلاب من الاختبارات وفق جداول كل مدرسة، على أن تكون الاختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه وفق جداول امتحانات شهر مارس فإن الاختبارات الشهرية تنطلق في كل مدارس المحافظة، الأحد 2 أبريل المقبل، وحتى نهاية الامتحانات في كل مرحلة تعليمية، وفق جداول أعدتها المدارس على أن يكون الامتحان جزء من حصة المادة.

ووضعت مديرية التعليم، عددا من الشروط للطلاب أثناء أداء الامتحانات لشهر مارس، وعلى الطلاب الالتزام بها خلال أداء الاختبارات الشهرية لشهر مارس، والتي تعقد في شهر أبريل المقبل ومنها إحضار الأدوات الشخصية الخاصة بأداء الاختبارات، والالتزام بالزي المدرسي، ومنع إحضار الهواتف والأجهزة الذكية نهائيا.