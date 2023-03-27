تعرف على معدلات تنفيذ خطة رصف الطرق والشوارع بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، على ضرورة التنسيق المتكامل بين الهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق بالمحافظة، والوحدات المحلية المعنية، لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق، مطالبا شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي)، بسرعة الانتهاء من أي أعمال تحتاجها عمليات الرصف بالشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير قطاع الطرق فيما يخص مشروعات الرصف بمراكز المحافظة، والذي عرضه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال الرصف علي مستوى المراكز السبع، حيث تم الانتهاء من رصف شوارع مركز ناصر بنسبة 100٪، والتي شملت 3 شوارع بالمدينة كما يجري العمل في أعمال التوسعة علي طريق (القاهرة/ أسوان الزراعي)، بجوار الحائط الساندة على ترعة الإبراهيمية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تتواصل أعمال الرصف لأكثر من 10شوارع بمركز إهناسيا منها شارع السلطاني وشارع ترعة شرهي وشارع ممدوح مصطفى وشارع أحمد عفت وشارع عبدالمنعم رياض وشارع جمال عبدالناصر، وغيرها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوسعة وإعادة تخطيط الشوارع وتنفيذ الدورانات المطلوبة لتحقيق السيولة المرورية، ضمن خطة الارتقاء بمستوى الطرق والشوارع الداخلية بالمدن.

وفي مركز بني سويف يتم حالياً رصف الطريق من منطقة المحاجر شرق النيل في اتجاه بياض العرب وربطه على طريق المرسى السياحي الجاري تنفيذه بالبر الشرقي من النيل، مما يساهم في ربط شبكة الطرق الداخلية بطريق الزعفرانة والبحر الأحمر والطريق الصحراوي الشرقي، هذا بالإضافة إلى أعمال توسعة الطريق أسفل كوبري النيل العلوي باتجاهيه، وتطوير ورفع كفاءة المنطقة بما يضمن استيعاب الكثافات المرورية وتخفيف الأحمال أعلى كوبري الشرق ، استهدافا لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدس والزحام، فضلا عن توفير السلامة المرورية للمارة بمزلقانات السكك الحديدية، يجرى حاليا استكمال خطة رصف شارع طراد النيل بالواسطى، والانتهاء منه بالكامل حتى مدخل المغاربة وكذا شارع سعد زغلول وربطهما مع بعضهما بعد فتح شارع سعد زغلول، علاوة على استمرار أعمال رصف بعض شوارع ببا الرئيسية، والتوسعة بمدخل المدينة على ترعة الإبراهيمية بمنطقة فابريكة ببا.

كما تم الانتهاء من إعادة رصف عدد من شوارع الفشن وجاري الانتهاء من كافة الأعمال تباعا، في حين تم الانتهاء من إعادة رصف شارع الجلاء والسوق والطريق الدائري بمركز سمسطا، وجاري العمل في إنشاء الحائط الساندة علي مصرف سليم للبدء في الطريق الدائري علي مصرف سليم والإعداد لإنشاء كوبري على ترعة السلطاني.