اليوم السابع
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تجديد حبس لص هواتف المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر 15 يوما

الإثنين، 27 مارس 2023 12:43 م
تجديد حبس لص هواتف المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر 15 يوما سرقة _أرشيفية
كتب سليم على

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جدد  قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى منطقة الدرب الأحمر. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات،  وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بشخص بداخلها وشروعه فى سرقة هاتفه المحمول، ولدى مشاهدته لاذ بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العقار).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه عقب اكتشافه باب الشقة محل البلاغ مفتوح فتمكن من الدخول، إلا أن المجنى عليه استشعر به، فلاذ بالفرارعلى النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوبى "الخطف والمغافلة". 
 
 
 

سرقه

سرقه هواتف

وزاره الداخليه

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