اليوم السابع
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تجديد حبس سائق 15 يوماً لاتهامه بالتسبب فى مصرع زميله بالعجوزة

الإثنين، 27 مارس 2023 11:23 ص
تجديد حبس سائق 15 يوماً لاتهامه بالتسبب فى مصرع زميله بالعجوزة حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق ونش 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في مصرع زميله بالعجوزة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق لاتهامه بالتسبب في مصرع زميله، حيث صدمه بسيارة ونش عقب خلاف نشب بينهما في العجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سائق نتيجة اصطدام سيارة به في العجوزة، بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المجني عليه نشب بينه خلاف وبين زميله سائق سيارة ونش، وخلال محاولة سائق الونش مغادرة المكان، صدم المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.


أمن الجيزة

القتل الخطأ

سائق ونش

العجوزة

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