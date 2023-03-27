بوتين يمنح وسام الشجاعة لتلميذ روسي فى الـ10 من عمره.. تعرف على السبب

وكالات

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بمنح وسام "الشجاعة" لتلميذ يدعى فيودور سيمونينكو جراء عمله البطولي بإنقاذ زميلاته بعد إصابته، خلال الهجوم الذي نفذه مخربون أوكرانيون على مقاطعة بريانسك.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في نص الوثيقة "تكريما للشجاعة والإيثار الذي تجلى بأداء الواجب المدني، يمنح وسام "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو التابع لمدرسة نوفوروبسكايا الحكومية للتعليم المتوسط في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".

في مارس، اخترقت مجموعة تخريبية واستطلاع أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا، حيث تم إطلاق النار على سيارتين على الأقل مما أسفر عن مقتل السائقين.

وفي إحدى السيارات التي تم إطلاق النار عليها كان التلميذ فيودور البالغ من العمر 10 سنوات واثنتان من الفتيات الأخريات الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة. تمكن الطفل من الخروج بنفسه وإنقاذ الفتيات رغم إصابته.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين بأنه عمل إرهابي.