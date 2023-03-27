بدء امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الوادى الجديد ، اليوم الإثنين، عن بدء امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى بجميع الإدارات التعليمية، تحت إشراف سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالمحافظة، حيث أدى التلاميذ الامتحانات وسط أجواء من الهدوء والإنضباط وتم عقد المهمة خلال اليوم الدراسى ( جزء من الفترة ) والتى تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات.

وأجرى وصفى حسن القائم بتسيير أعمال المديرية جولة تفقدية بمجموعة من المدارس للاطمئنان على إنتظام العمل والوقوف على توفير بيئة مناسبة أمام التلاميذ لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهوله، معربا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أنه جرى الإستعداد لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بمدارس المحافظة والتى تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.