انطلاق مبادرة "صحتك رمضان" لأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن بدء فعاليات مبادرة "صحتك رمضان"، للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار الدكتور احمد البرعى، إلى أن المبادرة تنفذ بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" طوال شهر رمضان المبارك، مضيفا أن الفرق الطبية تجوب بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية المنازل للمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليمهم الأدوية تيسيرًا عليهم ولرعايتهم الطبية.

وتستهدف مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، الكشف على 3 فئات وهم مرضى السكري ومرضى الضغط، والمصابين بمَرَضَيّ السكر والضغط معًا.

وقالت الهيئة العامة للرعايةالصحية فى بيان سابق، إن الأهداف السبعة لمبادرة هيئة الرعاية الصحية "رمضانك صحة" بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ بالكشف على أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكر والضغط في منازلهم، والتوعية والتثقيف الصحي بأنماط التغذية الصحية السليمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وقياس العلامات الحيوية للمرضى من مستوى ضغط ونسبة السكر العشوائي ومعدل النبض في منازلهم، مروًا بتوجيه المرضى لوحدات طب الأسرة حال الاحتياج لإجراء الفحوصات ذات المستوى الأعلى أو زيارة طبيب الأسرة، أو إحالة المريض لاخصائي بأحد مراكز طب الأسرة أو المستشفى حال الاحتياج لذلك، وصولًا لصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، والتوعية الصحية والتأكيد على الالتزام بمواعيد تناول الأدوية للمرضى وذويهم.

تأتي تلك المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، خاصة مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر.