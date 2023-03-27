المرور يحرر 61 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61893) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية، 12654 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 379 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات موقف عشوائى، و7 دراجات نارية مخالفة، و14 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.