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"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ".. دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان

الإثنين، 27 مارس 2023 03:00 ص
"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ".. دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان دعاء
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك.
 
أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 
دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".
 
ثواب الدعاء، "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ".
 
 
 
 

 


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