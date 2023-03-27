الكشف على 284 ألف مواطن خلال مبادرة الرئاسة لمواجهة الأمراض المزمنة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

وأضافت أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم فحص 284 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي.

وشددت نائب محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج .