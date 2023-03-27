اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 12:58 م
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الشرطة فى خدمة الصائمين.. الداخلية توزع وجبات إفطار على المواطنين

الإثنين، 27 مارس 2023 12:15 م
الشرطة فى خدمة الصائمين.. الداخلية توزع وجبات إفطار على المواطنين وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نظمت أجهزة وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة عدد من الوجبات وتوزيعها وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، والعمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، حيث تم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالإشتراك مع مديريتى أمن الجيزة والقاهرة للمشاركة فى إنطلاق تلك الفعالية.  
 
  
ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

حياة كريمة

كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

أخبار مبادرة كلنا واحد

مبادرة حياة كريمة

أخبار مبادرة حياة كريمة



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