التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثتى فتاة وشاب داخل شقة بالمرج

كشفت التحقيقات فى واقعة العثور على جثة شاب وفتاة بالمرج داخل شقة سكنية، أنه توجد علاقة غير شرعية تربطهما، وخلال تواجدهما بالشقة وقع خلاف بينهما، ليقوم الشاب بقتل الفتاة، وأثناء محاولة الأول تقطيع جثة المجني عليها أصيب بأزمة قلبية أدت الى وفاته.

وأضافت التحقيقات أن الأهالي اكتشفوا الواقعة بعد خروج رائحة كريهة من داخل إحدي الشقق، وقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التى عثرت داخل الشقة على الجثتين، وقاموا بنقلهما الى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشاب وفتاة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات أن المتوفين بينهم علاقة غير شرعية وحدثت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الشاب بقتل الفتاة وأثناء تقطيع جسدها لإخفاء جريمته، أصيب بأزمة قلبية وتوفي بجوارها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.