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الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية توطيد العلاقات الخليجية اللبنانية

الإثنين، 27 مارس 2023 02:55 م
الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية توطيد العلاقات الخليجية اللبنانية جاسم محمد البديوي
كتبت إيمان حنا

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أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية توطيد العلاقات الخليجية - اللبنانية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، مع سفير  لبنان لدى المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، وفق بيان صحفى للمجلس.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، تأكيداً لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 التى عقدت فى ديسمبر الماضى، بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وناقش الطرفان أيضا آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

وسبق أن أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، إنه لن يسمح باهتزاز العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، مثلما حدث على مدى السنوات الماضية بسبب إساءات بالغة الخطورة دفعت ثمنها بلاده غاليا

 


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