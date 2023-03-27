اسرائيل .. البيت الأبيض يرحب بقرار تأجيل التعديلات القضائية

رحبت الولايات المتحدة، الاثنين، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل التعديلات القضائية، إلى الشهر المقبل، حسبما أعلن البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، سيتناول بالحديث قرار نتنياهو في وقت لاحق، الإثنين.



وحث البيت الأبيض الأطراف السياسية في إسرائيل، على إيجاد تسوية "في أسرع وقت ممكن".



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، الاثنين، إرجاء تقديم مشروع حكومته بشأن التعديلات على النظام القضائي إلى الكنيست (البرلمان)، من أجل الوصول إلى "حوار واسع"، لكنه أكد إصرار حكومته على تمرير التشريعات، وأشار إلى أن قراره جاء لمنع "حرب أهلية" في إسرائيل.