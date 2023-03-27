إنشاء سور على حواف ترعة الفيل بسلامون قبلى بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

تابع محمد العربي نائب رئيس مدينة مركز و مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم برفقة محمود أبو سماحة رئيس الوحدة القروية بكفر عشما أعمال إنشاء سور على حواف ترعة الفيل أمام مدرسة أحمد سليمان عتمان بقرية سلامون قبلي حفاظاً على سلامة طلاب المدرسة.

والجدير بالذكر أن ترعة الفيل بسلامون قبلي تم تبطينها ضمن أعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع وهو أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الريف المصري والذي يهدف إلى حماية المواطنين ومنع إلقاء المخلفات بالترعة بعد تبطينها وإعادة تأهيلها.

وترجع أهمية مشروع تبطين الترع الذي شهده مركز ومدينة الشهداء في الآونة الأخيرة إلى تحسين إستغلال المياه بالحفاظ عليها وتقليل الكميات المهدرة منها، وتحقيق النظافة اللازمة بما يمنع انتشار الأمراض والأوبئة عن طريق الحشرات والقوارض.