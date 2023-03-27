إزالة فورية لحالتى تعد فى المهد ورفع 20 طن تراكمات وأتربة بأسوان.. صور

وفى هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى من إيقاف أعمال بناء لدور سادس بدون ترخيص بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق حى جنوب، مع مصادرة الأدوات المستخدمة فى البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بجانب الإزالة الفورية لحالة بناء فى المهد بدون ترخيص بمساحة 70 م2 بناحية عزبة العسكر، وكذا الإزالة الفورية فى المهد لمبانى بدون ترخيص غرب محطة الوقود بطريق المطار بمساحة 1000 م2.

وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال لمحول صالح حرب بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو الريش، وأيضاً محول الكورنيش الجديد وتغيير الكابلات التالفة به، بجانب رفع عدد من أعمدة الطاقة الشمسية بالطريق العمومى بمدخل قرى وادى كركر لتسهيل أعمال إزدواج الطريق الجديد وذلك بواسطة فنيين وعمال الوحدة المحلية، وفى السياق تابع المسئولون بالوحدة المحلية أعمال القافلة الطبية بقرية غرب سهيل، والتى شملت جميع التخصصات الطبية وذلك بمقر جمعية غرب سهيل.

وتابعت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بقيادة محمود عليان، تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق المدينة والتى من بينها بدء أعمال مد خط الطرد الرئيسى لمشروع الصرف الصحى بالمدينة من المحطه الفرعية إلى المحطة الرئيسية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتى أسفرت عن رفع 20 طن تراكمات وأتربة بمنطقة العمارات السكنية.



إزالة تعديات



أعمال صيانة بالكورنيش الجديد



رفع القمامة



رفع كتل حجرية