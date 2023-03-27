اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 07:38 م
أكرم القصاص
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إرهابى يسلم نفسه إلى السلطات الجزائرية وبحوزته رشاش وقنبلتين يدويتين

الإثنين، 27 مارس 2023 07:20 م
إرهابى يسلم نفسه إلى السلطات الجزائرية وبحوزته رشاش وقنبلتين يدويتين الجيش الجزائرى
أ ش أ

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أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بقيام إرهابي بتسليم نفسه للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الإثنين أن الإرهابي، الذي سلم نفسه ويدعى "ملوكي لحبيب"، كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقي منذ سنة 2012.


وبحسب البيان، كان بحوزة الإرهابي رشاش كلاشينكوف وقنبلتين يدويتين وكمية من الذخائر.


وأضاف البيان أن "هذه العملية تعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الجزائري في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".


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منطقة الساحل

الإرهاب فى الجزائر



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