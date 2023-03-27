إحالة بقال تموينى إلى النيابة لتصرفة فى سلع مدعمة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أحالت مديرية التموين بالشرقية، بقالا تموينيا للنيابة، لقيامه بالتصرف في حصص السلع المدعمة بقيمة 129 ألف جنيه، وذلك في حملات رقابية على بقالي التموين، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وأفادت بقيام إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، بالاشتراك مع حملة من الوزارة، أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 4597 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 ضد" ح. ع. ا" صاحبة محل بقاله تموينية ناحيه الجوسق شبرا النخله لتصرفها في 129 الف جنيه سلع تموينيه نتيجة عملية الجرد لمقرارتها التموينية وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



ياتي ذلك في إطار خطة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .



