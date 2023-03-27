أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 27-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجولدن تكس للأصواف.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.89%، والعرب على 18.4%، واستحوذت المؤسسات على 39.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 366 مليون جنيه، 69.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 220.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 214.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18846 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6571 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 23 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 181.3 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 9 أسهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 636.8 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.11%.

سيدبك

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، موافقة مجلس الإدارة على دراسة القيمة العادلة لشركة سيدبك المعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل) لعرضها على مراقب حسابات الشركة لإعداد تقريره عنها، منوهة إلى شركة أن كابيتال هو مستشار عملية الاستحواذ، والذي قام بإدارة اختيار المستشار المالي المستقل.

بيجو

أعلنت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، عن حجز دعوى الحكم ضد بيجو أوتوموبيل للحكم لجلسة 29 مايو عام 2023.