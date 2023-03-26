اليوم السابع
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9 طرق للإبلاغ عن المخالفات فى الجيزة خلال رمضان.. اعرفها

الأحد، 26 مارس 2023 03:00 ص
9 طرق للإبلاغ عن المخالفات فى الجيزة خلال رمضان.. اعرفها محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تكثف محافظة الجيزة حملاتها الرقابية على الشوارع والأسواق خلال شهر رمضان الكريم؛ لضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات، ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخصصت المحافظة، عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا بمختلف الأحياء والمراكز والمدن وتلقى البلاغات والشكاوى، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى .(35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722) 

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، سعي المحافظة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى، حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها مع الاهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقرى.


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الجيزة

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