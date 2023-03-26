وكيل صحة السويس يتفقد مستشفيات المحافظة لمتابعة تواجد الأطقم الطبية.. صور

كتب - السيد فلاح

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، بشكل مفاجئ، أقسام الطوارئ بمستشفيات المحافظة وذلك لمتابعة تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والأدوية.

واستهل، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس الجولة، بتفقد طوارئ النساء والتوليد والباطنة بمستشفى السويس العام، حيث اطمئن على تواجد الأطباء والتمريض، موجهًا بتقديم الخدمة الطبية داخل قسم الطوارئ وسرعة الإحالة للأقسام الداخلية حسب الحالة التشخيصية لكل مريض، كما تابع وكيل وزارة الصحة جولته المفاجئة بالمرور على أقسام الطوارئ بمستشفيات الحميات والصدر وقد شدد على تواجد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض بموقع عملهم لسرعة إسعاف المترددين فور وصولهم.

وخلال الجولة، تابع الحفناوى، معدلات الترددات على أقسام الطوارئ والاطمئنان على تنفيذ البرتوكولات العلاجية لجميع الحالات، كما استمع "وكيل وزارة الصحة"، لبعض مرافقى الحالات الصحية وسؤال المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

ويستهدف استمرار الجولات الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات، متابعة انتظام تقديم الخدمة تنفيذًا لتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.



وكيل صحة السويس يتفقد مستشفيات المحافظة (2)



وكيل صحة السويس يتفقد مستشفيات المحافظة (3)



وكيل صحة السويس يتفقد مستشفيات المحافظة (4)



وكيل صحة السويس يتفقد مستشفيات المحافظة (5)



وكيل صحة السويس يتفقد مستشفيات المحافظة (6)



وكيل صحة السويس يتفقد مستشفيات المحافظة (7)