مصرع شخص وإصابة 4 أخرين فى حادثين منفصلين بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أخرين مساء اليوم الأحد، فى حادثين منفصلين بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين مصرع" أحمد م.ح "17 سنة غرقا بترعة الناصر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة .
وفى هذا السياق أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق الضبعة - وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة