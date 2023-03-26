محافظ بنى سويف: تكثيف حملات الرقابة التموينية والتأكد من توافر كافة السلع

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف زياراته التفقدية للأسواق ومنافذ بيع السلع والمحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار والغش التجارى.

حيث قام المحافظ اليوم بزيارة بعض المولات التجارية بمدينة بنى سويف، مطمئنا على مدى توافر الامدادات من السلع، وانتظام حركة البيع، وتوافر بعض السلع الأساسية التى تشهد إقبالاً على تداولها، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبى احتياجات المواطنين، مشددا على تكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع.

وكلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الوحدة الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية على السلاسل والمحال التجارية ومعارض أهلا رمضان ومنافذ البيع وشوادر اللحوم التى تبيع السلع بأسعار مخفضة، حيث شدد على أهمية التأكد من الإعلان عن سعر السلع، وانتظام حركة البيع والشراء، وتوافر كل السلع.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كافة صور احتكار السلع الغذائية وغيرها، مؤكدا على أهمية توعية المواطنين بأن السلع متوافرة، وأنه على الجميع على ألا يشتروا غير حاجتهم من السلع، لنتعاون جميعا فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية الحالية على الجانب الاقتصادى، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية فى هذا المجال.