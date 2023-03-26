عميد تجارة الإسكندرية يتفقد امتحانات النصف الأول للفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية ، لجان امتحانات النصف الأول للفصل الثانى وبرفقته الدكتور أيمن أحمد شتيوى وكيل الكلية لشئون الطلاب وعبد المنعم أنور فراج القائم بتسيير أعمال مدير عام الكلية للاطمئنان على سير الامتحانات لكافة الفرق الدراسية بالكلية.

وأمر بتوفير كافة التسهيلات للطلاب داخل اللجان لسير الامتحانات وحل أي مشاكل داخل اللجان وإتمام أعمال الكنترول عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

فى سياق آخر، قدم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية حقيبة تدريبية لعدد 7 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة إنجمينا بدولة تشاد، في إطار توطيد سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والدول الأفريقية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

واستقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة للدراسات العليا والبحوث أعضاء الوفد التشادى أمس عقب إنتهاء البرنامج التدريبي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الله زكي منسق فرع الجامعة بتشاد.

وخلال الزيارة أكد "الغندور" علي دعم الجامعة الكامل للأشقاء من الدول الأفريقية، ومد جسور التواصل معهم وتفعيلها في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أهم مقومات التقدم والتنمية، وأكد على إستعداد الجامعة لتكرار هذه البرامج التدريبية لتحقيق أقصي استفادة لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالدول الأفريقية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجامعة الإسكندرية وقياداتها علي توفير مثل تلك البرامج التدريبة المتميزة ورؤيتهم للمحتوي المتميز والهادف المقدم من جامعة الإسكندرية مما يساعدهم علي تطوير العملية التعليمية بجامعتهم.

وشمل البرنامح التدريبي تنمية مهاراتهم فى عدة مجالات هى " التميز المؤسسى، القيادة والفكر الاستراتيجي، تنمية مهارات القيادة التنفيذية، معايير الجودة في العملية التعليمية، ابتكارية حل المشكلات وصنع القرار، إعداد وإدارة المشروعات، الملكية الفكرية".