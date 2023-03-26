اليوم السابع
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"طارق" مصور شاب يوثق مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في شوارع قنا.. صور

الأحد، 26 مارس 2023 01:00 ص
"طارق" مصور شاب يوثق مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في شوارع قنا.. صور طارق عبد الناصر الشهير بفوكس
قنا صابر سعيد

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قرر أن يدخل البهجة على نفوس البائعين والأهالي ويوثق مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم من خلال عدسته، فنزل إلى الشوارع وبدأ في تصوير تواجد البائعين من مختلف الأماكن في مدينة نقادة جنوب قنا، ووثق الصناعات اليدوية المختلفة منها الكنافة البلدي والقطائف وبائعي الفول والمخللات وبائعي العصائر والبوظة، الذين يتواجدون في كل عام وينتظرون قدوم شهر رمضان للكسب والبيع، لينتظر في المقابل البسمة التي ترسم على وجوه الجميع.

طارق عبد الناصر، طالب جامعي ومصور فوتوغرافي بقنا، أحب تجربة التصوير الميداني وتوثيق الفعاليات والمظاهر منها مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي وخروج الدورة التي تجوب الشوارع ويشارك فيها الآلاف من أبناء المدينة والمدن المجاورة، ومظاهر الاحتفال بالمرماح والتحطيب بالعصا في الموالد الكبرى مثل مولد سيدي عبد الرحيم القنائي وغيرها من المولد، ليوثق تلك اللحظات بالصور ومحاولة توصيل تلك الصور للأشخاص التي التقطت لهم مجانا دون مقابل.


قال طارق عبد الناصر، إنه قرر قبل قدوم شهر رمضان النزول إلى الشارع ومشاركة الأهالي الاحتفالات ولأن الصورة خير دليل على التوثيق فقد قام بالتقاط العديد من الصور للبائعين في الأسواق والشوارع التي تتواجد في شهر رمضان، وكذلك البائعين الذين يتواجدون على كباري القرى مثل صانعي الكنافة اليدوية وهي مهنة قديمة تنتشر في شهر رمضان تعتمد على العمل اليدوي والأدوات القديمة.

وأوضح طارق، أن من المهن التي فضل تصويرها هي صناعة الكنافة البلدي والآلي وبائعي البوظة والفول والطعمية وبائعي المخللات وكذلك كبار السن الذين يقومون بالبيع أو الشراء وتصوير الصغار من الأطفال والشباب لإدخال الفرحة في نفوسهم ومشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان.

وأشار طارق عبد الناصر، إلى أنه سيواصل النزول إلى الشارع على مدار شهر رمضان وتصوير مظاهر مختلفة منها التجهيز للموائد وتصوير الشباب المشارك في توزيع الوجبات على الصائمين في القري، مؤكدًا أنه استغل موهبته في التصوير لتوثيق تلك اللحظات التي ستصبح ماضي يشاهده الأحفاد والأبناء فيما بعد وتخلق جوا من روائح شهر رمضان.

أحد الأهالي يقرأ قرآن
أحد الأهالي يقرأ قرآن

 

بائع خضراوات
بائع خضراوات

 

بائع طعمية
بائع طعمية

 

بائع عصير
بائع عصير

 

بائع فول بقنا
بائع فول بقنا

 

بائع فول
بائع فول

 

صانع كنافة آلي
صانع كنافة آلي

 

صانع كنافة يدوي بقنا
صانع كنافة يدوي بقنا

 

صانع كنافة يدوي عز الدين
صانع كنافة يدوي عز الدين

 

صانع كنافة يدوي
صانع كنافة يدوي

 

صانع كنافة_1
صانع كنافة

 

طارق عبد الناصر الشهير بفوكس
طارق عبد الناصر الشهير بفوكس

 

مطعم طعمية_2
مطعم طعمية

مظاهر رمضان

توثيق مظاهر رمضان

شاب يوثق مظاهر رمضان

محافظة قنا

اخبار قنا



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