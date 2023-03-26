ضبط هيروين وحشيش بحوزة تجار مخدرات فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية، في ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة مستأجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- 2 هاتف محمول، وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- 460 قرص مخدر- طبنجة صوت- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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