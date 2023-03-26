"شاهين" سيناوي يزرع قمحا ليوفر قوت أسرته من أرضه.. تعرف على تجربته

شمال سيناء - محمد حسين

نجح شاهين منصور سعودى من سكان قرية النجاح، غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فى إثبات نجاح تجربة زراعة القمح على فدان زراعى قام برعايته وهدفه توفير ما يكفى حاجته.

التجربة حظيت برعاية واهتمام الإرشاد الزراعى فى منطقته، وقام فريق من المهندسين المختصين بمتابعتها لتأكيد نجاحها من خلال هذه المزرعة.

وقال شاهين منصور 36 سنة، وهو عامل زراعي وفنى صيانة محركات زراعية، لـ"اليوم السابع"، إن مساحة مزرعته فدان ولأول مرة يتم نجاح زراعة القمح بقريته وسط مؤشرات نسبة إنتاج عالية، بعد أن إعتاد على زراعتها بالخضروات.

وأضاف أنه قرر خوض التجربة هدفه توفير مايساعده فى قوت أسرته المكونة من 7 أفراد، لافتا إلى أنه يقوم بريها بنظام الرى الحديث "التنقيط"، حفاظا منه على كمية المياه المستخدمة فى الزراعة واتباع نظم زراعية تناسب طبيعة أرضه، مشيرا إلى أنه لم يكن صاحب خبرة فى هذا النوع من الزراعة وبجهد ذاتى جمع معلومات بسيطة عن زراعة القمح من خلال متابعته لنظم الزراعة فى المناطق الصحراوية على مواقع الانترنت، و طبقها عمليا.

وقال إنه وصل خبر زراعته لمحصول القمح الجديد إلى مركز الإرشاد الزراعي بقريته التى يقطن بها قرية النجاح، وتابع فريق من قسم الإرشاد محصول زراعة القمح بزيارات ميدانية، خلالها استعرض للمهندسين تجربته حول زراعة محصول القمح والذي يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية، وحظي الأمر اهتمامهم ومتابعتهم ورعايتهم.

وتابع انه فى مرحلة الاستعداد لحصد القمح ودرسه وتحديد نسب الإنتاج وفخور بتجربته فى الزراعة التى يعاونه فيها كل أفراد أسرته من خلال رعاية طوال اليوم للمحصول ومتابعته.

وأضاف أنه بعد نجاح تجربة زراعة القمح يتمنى أن تعمم التجربة وتنتشر مساحات من زراعات القمح، بينما مايتمناه أن يتوسع فى زراعته وتزيد مساحة محصوله مثمنا دور الدولة ممثلة فى الإرشاد الزراعى لما أفادوه به من خبرة ونصائح ومساعدة وتشجيع له ساهم فى نجاح التجربة .



القمح بعد نجاح زراعته



شاهين فى مزرعته



فريق زراعى يتابع نجاح التجربة



متابعة زراعته



نجاح زراعة القمح