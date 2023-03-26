شاب من بنى سويف يحصل على براءة اختراع لمشروع استغلال الترع فى الاستزراع السمكى

بنى سويف هانى فتحى

حصل الشاب رامى جمال وهيب ذكى ابن مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، على براءة اختراع لمشروع استغلال الترع التى تم تبطبينها فى الاستزراع السمكى.

وقال رامى جمال وهيب زكى، أنه حصل على براءة اختراع لمشروع قومى يساهم فى زيادة الإيرادات العامة بحوالى 30 مليار جنيه أرباح كل 10 شهور من خلال انتاج دورتين.

وأشار رامى جمال، إلى أنه يوجد بمحافظات جمهورية العربية ومراكزها وقراها والعزب والنجوع ترع رئيسية وفرعية تم تبطينها بتكلفة ميزانيه تقديرية 80 مليارجنيه تقريبا، حيث يوجد بكل قريه حوالى 3 أفدنة من الترع الرئيسية والفرعية التى تم التبطين بها.

وأضاف رامى جمال أن المشروع عبارة عن استغلال الترع التى تم تغطيتها فى الاستزراع السمكى حيث أن تكلفة الفدان فى التجهيز لا تتجاوز 7 الاف جنيه يتم أستخدامهم فى شراء 4 شبكات صغيرة الحجم يتم وضعهم على المواسير المغطاه لمنع سير الاسماك إلى نهر النيل أثناء مجئ الطرف أو أنقطاعه و4 أبواب صغيرة الحجم يتم وضعهم على المواسير المغطاه حيث انه يتم فتح الابواب عند مجئ الطرف وغلق الابواب عند انقطاع الطرف حيث يتم تزويد المياه باسماك عند أنقطاع الطرف من خلال مواسير المعين المتواجده على جميع الترع الرئيسيه والفرعية.

وقال رامى جمال أنه المشروع حاصل على حقوق الملكية الفكرية طبقا للقانون رقم82 لسنة 2002، مشيرا إلى أن المشروع سوف يفيد الدولة والفلاح لأن مياه الصرف المستخدمه فى الاستزراع السمكى تستخدم فى الرى وتزيد من انتاج المحاصيل الزراعيه بنسبة 30% متابعا: كل كيلو علف السمك ينتج 130جرام نيتروجين ومن ثم المياه تكون محملة بالأسمدة.

وأشار رامى جمال، إلى أن الدراسة قمت بها فى محافظة المنيا بها 9 مراكز تضم 358 قرية تابعة للوحدات المحلية و1713 تابعا وعزبة ونجع ويبلغ عدد الوحدات القروية61 وحدة قروية الإجمالى 2141 مركز وقرية وعزب ونجع يوجد تقريبا بها حوالى 6423 فدان ترع رئيسية وفرعية فى المحافظة ، مشيراً إلى أن أرباح الفدان الواحد حوالى مليون جنيه فى 10 شهور من خلال انتاج دورتين.