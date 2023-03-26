رئيس تشاد يوقع مرسوما بالعفو عن 380 متمردا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة

وقع الرئيس التشادى محمد إدريس ديبى مرسوما عفا بموجبه عن 380 متمردا، حُكم عليهم هذا الأسبوع بالسجن مدى الحياة لضلوعهم فى قتل الرئيس السابق إدريس ديبى إتنو.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، حُكم على أكثر من 400 متمرد بالسجن مدى الحياة "لارتكابهم أعمالا إرهابية وارتزاق وتجنيد أطفال فى الجيش والنيل من حياة رئيس الدولة".

لكن بيانًا صدر يوم السبت عن مكتب الرئيس الانتقالى الجنرال محمد إدريس ديبى، نجل الحاكم السابق، قال أن 380 حصلوا على عفو رئاسي.

وعبّر فرنسيس لوكولدى، وهو أحد محاميى أعضاء جبهة التغيير والوفاق المتمردة فى تشاد، عن "ارتياحه" لهذه الأنباء.

وفى السياق، قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح أن قرار ديبى بالعفو يأتى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن "قرار العفو له رمزية مهمة للأمة التشادية، ويسمح بإعادة بنائها على قواعد جديدة".

يذكر أن الرئيس التشادى السابق إدريس ديبى إتنو كان قتل على جبهة القتال فى العام 2021 خلال هجوم للمتمردين.