دواوين الوزارات.. فحص 6.4 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالمجان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
دار الإفتاء تطالب بعدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار
مايا مرسى توجه التحية لـ المتحدة للخدمات الإعلامية وتشيد بمسلسل "حضرة العمدة"
الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول تناول الحلويات في رمضان .. تفاصيل
دار الإفتاء توضح حالات إخراج فدية الصيام .. إنفوجراف
الصحة: فحص 4 ملايين و610 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص 6.4 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالمجان
"الصحة" تعلن استقبال 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر المعدل" المضاد لـ"كورونا"
أمطار على السواحل الشمالية وشبورة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة
التعليم: سنتصدى لمحاولات الغش وتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023
"التضامن" تستأنف صرف معاشات مارس من فروع بنك ناصر الاجتماعى
شيخ الأزهر: القرآن جرّم ظاهرة حزن البعض حين يُبَشَّر بولادة الأنثى
التعليم: إتاحة الروابط الإلكترونية للمناهج من رابعة ابتدائي لثالثة إعدادى العام المقبل
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض أهمية إطلاق أول خطة عربية للوقاية من خطر المخدرات
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