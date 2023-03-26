تم إنشاؤها خلال 9 سنوات لتقوية الشبكة.. تعرف على عدد محطات توليد الكهرباء

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن محطات محولات الكهرباء التى تم إنشاؤها خلال ال 9 سنوات الماضية منذ عام 2014 لتقوية الشبكة القومية للكهرباء وذلك من خلال مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية وهى الآتى:
1- بلغت قدرات التوليد الكهربائية الإسمية حوالي 59893 ميجاوات.
2- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجاوات على النحو التالى:
3- تحويل عدد (6) محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 م.و.
4-انشاء عدد (5) محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.
5- انشاء عدد (5) محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.
6- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.
ثانياً: مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:
1- بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات.
2- بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.
3- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و.
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