تعيين الدكتور ناصر عبد البارى وكيلا لكلية طب المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتعيين الدكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي الاستاذ بقسم علاج الأورام و الطب النووي بالكلية، وكيلاً لكلية الطب جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.
وتقدم الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية بالأصالة عن نفسه وعن جميع منتسبي كلية الطب والمستشفيات الجامعية بخالص الشكر و التقدير للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على ثقة، كما تقدم بخالص التهانى، وأطيب الأمنيات للدكتور ناصر عبد البارى، متميناً له التوفيق والسداد فى مهام عمله.
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