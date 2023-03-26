تعيين الدكتور ناصر عبد البارى وكيلا لكلية طب المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث

وتقدم الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية بالأصالة عن نفسه وعن جميع منتسبي كلية الطب والمستشفيات الجامعية بخالص الشكر و التقدير للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على ثقة، كما تقدم بخالص التهانى، وأطيب الأمنيات للدكتور ناصر عبد البارى، متميناً له التوفيق والسداد فى مهام عمله.