بشرى سارة.. افتتاح مستشفى بيلا المركزى الجديد فى كفر الشيخ قريبًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، فى الآونة الأخيرة، تقدماً كبيراً فى مجال تحسين الرعاية الصحية، ونقلة نوعية فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة كفر الشيخ، وبخاصة فى المجال الصحى، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، ولا تزال الجهود مستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة، والوصول بها إلى أعلى درجة تشعر المواطن بالتغيير والتحسن والرضا عن الأداء داخل المستشفيات.

ومن المشروعات التى تم تنفيذها إنشاء مستشفي بيلا المركزي الجديد، الصرح الطبى العملاق وفق أحدث التكنولوجيا والأجهزة الطبية المتطورة الحديثة، لتقديم خدمة على أعلى مستوى تمهيداً للافتتاح الرسمي لها قريباً وإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمدن المجاورة لها.

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تفاصيل إنشاء مستشفي بيلا المركزي الجدي، الذي يعد صرحاً طبياً متكاملاً على مساحة 5200 متراً وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 350 مليون جنيه وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمحافظات المجاورة، لدعم المنظومة الصحية بمستشفيات المحافظة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوي، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح محافظ كفر الشيخ، بأن تجهيزات المستشفى تمت وفقًا لمعايير الجودة حيث إنها مجهزة علي أعلي مستوي بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، للارتقاء بالخدمة الطبية ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن العمل يُجري على قدم وساق خاصة عقب وصول الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفي، تمهيداً لافتتاحها قريباً، مشيراً إلي أنه شدد علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لافتتاحها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن المستشفى الجديد ستكون إضافة قوية ومهمة للمنظومة الطبية ببيلا، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة ومحافظ كفر الشيخ بتطوير القطاع الطبي في المحافظة، مشيراً إلي أنه سيتم افتتاحها قريباً لتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات والنهوض بكافة الخدمات الصحية.

وأضاف رئيس المدينة، أن المستشفى الجديد يضم بدروم ومبني أرضي و5 أدوار، حيث يحتوي البدروم علي أماكن انتظار السيارات وغرفة الطلمبات وغرفتي خزان مياه وغرفة معالجة مياه، بينما يضم الدور الأرضي، أقسام الاستقبال والطوارئ والمغسلة والمطبخ والمشرحة والأشعة والمولد والمحولات والتغذية وغرف الانعاش، ويحتوي الدور الأول على أقسام العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلي أن المستشفي تضم 28 عيادة خارجية تغطي كافة التخصصات و 24 حضانة أطفال و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، كما تشمل أقساما للصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم والعلاج الطبيعي وقسم الطوارئ والإنعاش ومشتملاته وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية وغيرها من الأقسام المختلفة.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشخ، تم التأكد من الانتهاء من التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وسيتم توريد جميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لأقسام الاستقبال والعنايات المركزة والحضانات والغسيل الكُلوى وغرف العمليات في أقرب وقت تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القريبة المقبلة ولتحقيق أكبر تغطية صحية بمركز ومدينة بيلا وضواحيها.

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ، على الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى بيلا المركزي الجديد عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية يضاف إلى منظومة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ عل صحتهم، وضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية.

وأعرب عدد من أهالي مركز ومدينة بيلا، عن سعادتهم باقتراب حلمهم بإنشاء مستشفى بيلا المركزي، وفقا لأحدث النظم العلاجية الحديثة والذى سوف يسهم فى علاج الآلاف من المرضى بالمجان ويخفف العبء والضغط المستمر على مستشفيات المحافظة، مؤكدين أن المستشفى الجديد سوف يسهم في إنقاذ العديد من الحالات الطارئة والحرجة والتى كانت تعانى من بطء سرعة إنقاذها بسبب حالة الزحام والتكدس الشديد والانتظار الطويل داخل المستشفيات بالمحافظة.