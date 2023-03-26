انخفاض حاد فى إنتاج الأرز بإيطاليا بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

أعلن روبرتو ماجناجى، رئيس منظمة الأرز الوطنية الإيطالية ، أن البلاد تعانى من انخفاض حاد فى إنتاج الأرز بسبب الجفاف ، حيث أنه لن يتم زراعة أكثر من 211 الف هكتار من الارز فى عام 2023 وهو الاقل منذ عام 23 عاما.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن إيطاليا تنتج حوالى 50% من الأرز فى الاتحاد الأوروبى ، وتتركز الزراعة فى منطقتى لومبارديا وبيدمونت، ولكن لم تتعافى التربة حتى الآن من قلة الأمطار ولم تتساقط الثلوج بشكل كاف فى الشتاء وهو ما ينذر بجفاف شديد للعام الثانى فى البلاد.

وأعربت أندريا توريتى ، الخبيرة الزراعية فى مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية ، عن أسفها وقالت "سيكون من الصعب تغطية العجز الذى نواجهه بأمطار الربيع"

وتحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية ، جيورجيا ميلوني ، عن هذا الأمر في البرلمان ، وقالت إن الحكومة تعمل على "تحسين البنية التحتية بتقنيات جديدة وتوعية السكان بالحاجة إلى توفير المياه".

وكان وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، قال إن الحكومة تستعد للتصديق على قرار يخصص 7.8 مليار يورو (8.32 مليار دولار) للتعامل مع الجفاف الحاد الذي يجتاح البلاد.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية إن وزراء الحكومة سينظرون قريبا في قرار للتعامل مع الجفاف، مضيفا "إننا جميعا ملتزمون بتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالأموال المخصصة بالفعل والتي سترتفع، وفقا لتقدير أولي، إلى 7.8 مليار يورو".

وذكرت منظمة ليجامبيانتي الإيطالية المعنية بالبيئة الشهر الماضي أن أنهار إيطاليا وبحيراتها تشهد نقصا حادا في مناسيب المياه وأن المياه بنهر بو، وهو الأطول في إيطاليا ويمتد من جبال الألب بالشمال الغربي إلى البحر الأدرياتيكي، متراجعة بمقدار 61 %.