اليوم السابع
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انتشال 29 جثة من جنسيات مختلفة بالسواحل التونسية فى عمليات مختلفة

الأحد، 26 مارس 2023 03:08 م
انتشال 29 جثة من جنسيات مختلفة بالسواحل التونسية فى عمليات مختلفة الحرس الوطنى التونسى
وكالات

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أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، الأحد، انتشال 29 جثة وإنقاذ 11 شخصاً من جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء في عمليات مختلفة.

وقال، في بيان، ان وحدات الحرس البحري بمحافظة المهدية تمكن ليلة السبت 25 مارس من انتشال جثث 8 أشخاص وإنقاذ 11 آخرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء على إثر غرق مركبهم في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.

وقام مركب صيد بحري تونسي بانتشال 19 جثة أخرى، على بعد 36 ميلاً من السواحل التونسية بعد غرق مركبهم، وتم انتشال جثتين اثنتين في سواحل محافظة صفاقس بواسطة مركبي صيد بحري في عمليتين منفصلتين.

 

 


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