الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا تواصل أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في إعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، ورفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين، والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

من جانبه، تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أعمال إعادة رصف منطقة منشية المصري بحي شمال المدينة، والذي تنفذه وحدة الرصف والإنشاءات وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والكباري بالمنيا وهندسة طرق مغاغة، مشيراً إلى أنه جارى استكمال خطة الرصف بمركز مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الانتقال، مؤكدا أن الوحدة المحلية تتابع أعمال تنفيذ التجميل ورفع كفاءة الطرق وفقا للجدول الزمني المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.