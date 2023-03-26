القبض على لصوص سرقوا مصوغات ذهبية من داخل محل مجوهرات بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بسرقة ذهب بالمنيا، حيث تلقت الشرطة بلاغا من (مالك محل مصوغات ذهبية- كائن بدائرة المركز) باكتشافه سرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل المحل ملكه.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص- مقيمون بنطاق محافظتى "المنيا، القاهرة" لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم (مالك سوبر ماركت ملاصق لمحل المصوغات) بأنه غافل نجل مالك المحل وإستولى على المفاتيح وقام بإصطناع نسخة منها وإعادتها قبل اكتشاف فقدها، وإتفق مع باقى المتهمين على سرقة المحل، وعقب ذلك قام بإخفاء المسروقات بقطعة أرض زراعية ملكه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها وكذا نسخة المفاتيح المصطنعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.