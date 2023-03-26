القبض على المتهمين بسرقة دواجن من مزرعة فى الدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من الدواجن من مزرعة في الدقهلية والتعدى على أحد العاملين بها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من عاملة بمزرعة دواجن، باكتشافها وجود مهندس زراعى "يعمل بالمزرعة" فاقد الوعى وموثوق اليدين والقدمين بحبل وبه عدة إصابات، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص "أحدهما عامل بالمزرعة" مقيمون بنطاق محافظتى الدقهلية وقنا "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بإتفاقهم على سرقة دواجن من المزرعة محل البلاغ، وبتاريخ الواقعة عقب حضورهم للمزرعة قام "العامل بالمزرعة" بمغافلة المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه وتوثيقه بحبل، وسرقة (هاتفى محمول، مبلغ مالى "خاصته"- جهاز تسجيل الكاميرات)، وعقب ذلك قاموا بالإستيلاء على كمية من الدواجن وتحميلها على سيارتين "ربع نقل"، وقاموا ببيعهم مقابل مبلغ مالى.

وأرشد المتهمون عن (المسروقات- حصيلة بيع الدواجن- السيارتين المستخدمتين فـى الواقعة)، وأضافوا بتخلصهم من الأداة المستخدمة وجهاز تسجيل الكاميرات بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.