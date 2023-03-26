الشرطة الروسية: انفجار كيريفسك نفذ بطائرة أوكرانية ميسرة

وكالات

قالت الشرطة الروسية إن الانفجار الذى شهدته مدينة كيريفسك جنوب موسكو هو هجوم نفذ بطائرة مسيّرة أوكرانية محملة بالمتفجرات، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وكانت قد نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية للأنباء، عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصين أصيبا بشظايا في أعقاب انفجار وقع، الأحد، في مدينة كيرييفسك على بعد نحو 220 كيلومتراً جنوبي موسكو.