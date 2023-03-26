الشرطة الروسية: انفجار كيريفسك نفذ بطائرة أوكرانية ميسرة

قالت الشرطة الروسية إن الانفجار الذى شهدته مدينة كيريفسك جنوب موسكو هو هجوم نفذ بطائرة مسيّرة أوكرانية محملة بالمتفجرات، بحسب ما ذكر موقع "العربية".
وكانت قد نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية للأنباء، عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصين أصيبا بشظايا في أعقاب انفجار وقع، الأحد، في مدينة كيرييفسك على بعد نحو 220 كيلومتراً جنوبي موسكو.
ونقلت "تاس" عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله "الانفجار وقع الساعة (12:19 بتوقيت جرينتش). أصيب اثنان من مواليد عامي 2002 و2006 بشظايا. خدمات الطوارئ في الموقع".
وأضاف "هناك حفرة. وقع هذا الانفجار في قلب المدينة".
وأردف أن الإصابات لا تهدد الحياة وأن المحققين ما زالوا في الموقع.
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