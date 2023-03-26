اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات فى مدينة نصر

الأحد، 26 مارس 2023 12:36 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات فى مدينة نصر حبس متهم - ارشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بالاتجار في مخدري "الهيروين" و"الميثامفيتامين"، بمدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3979 لسنة 2022 جنايات ثان مدينة نصر، أن المتهمان  أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدري "الهيروين" و"الميثامفيتامين".
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر سيارة يقودها المتهم سائرًا بها عكس الاتجاه الصحيح، ويرافقه المتهم الثاني، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 6 أكياس بلاستيكية يحوي كل منهما مسحوق بلوري اللون يشبه جوهر "الميثامفيتامين"، وبضبط وتفتيش الثاني عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوث بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين".

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